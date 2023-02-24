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Сегодня, 11:44

«Сочи» расторг контракты с Алиевым и Федоровым

Виталий Косик
Корреспондент
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Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракты с нападающим Артемом Федоровым и форвардом Русланом Алиевым, сообщает пресс-служба клуба.

Федров выступал за сочинскую команду с сентября 2022 года. Он принял участие в 19 матчах и набрал 10 (1+9) очков.

Алиев большую часть сезона играл за «Ростов» в ВХЛ, где сыграл 41 матч и набрал 13 (2+11) очков. В текущем сезоне КХЛ он сыграл за «Сочи» один матч.

Сочинская команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице «Запада», набрав 28 очков за 66 игр.

Источник: https://t.me/sochihc/7854
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