19 ноября, 21:43

«Сочи» обыграл «Салават Юлаев» и одержал третью победу за последние 17 матчей

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Сочи» дома обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ — 2:1.
Фото ХК «Сочи»

«Сочи» на домашнем льду победил «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Счет в первом периоде открыл форвард хозяев Тимур Хафизов. Уфимцы отыгрались благодаря голу Девина Броссо. Победный гол сочинцев в третьем периоде забил Макс Эллис.

«Сочи» (19 очков) одержал третью победу за последние 17 матчей и остается на последнем месте в Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (23) идет десятым на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 19:30. ДС Большой (Сочи)
Сочи
Салават Юлаев
