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Сегодня, 18:15

«Сочи» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сочи» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ 23 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Спиридонов, игрок ХК «Сочи».
Фото ХК «Сочи»
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«Сочи» на своем льду примет «Салават Юлаев» в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 23 января. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сочи» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начнется эфир — в 21.20 по местному времени.

Команда из Сочи в 46 матчах набрала 32 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. Уфимский клуб с 62 очками в 46 играх располагаются на третьей строчке на Востоке.

Матч «Сочи» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сочи
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