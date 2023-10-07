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Сегодня, 20:30

«Сочи» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Сочи» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Сочи в субботу, 7 октября. Череповецкая команда одержала победу со счетом 10:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Счет в игре открыл нападающий сочинской команды Артур Тянулин (13:12). Эта шайба стала единственной для клуба из Сочи в матче. Далее у команды из Череповца забивали Кирилл Пилипенко (16:05; 42:59), Никита Коростелев (17:25; 32:16; 44:16), Руслан Абросимов (33:07), Василий Токранов (48:22), Александр Скоренов (50:46), Дмитрий Моисеев (57:11) и Тимур Муханов (58:26).

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 1:10 (1:2, 0:2, 0:6)
Голы: Тянулин — 4 (Мичков), 13:12 — 1:0. Пилипенко — 4 (бол., Токранов), 16:05 — 1:1. Коростелев — 4 (бол., Абросимов, Шумилов), 17:25 — 1:2. Коростелев — 5 (Иванцов, Скоренов), 32:16 — 1:3. Абросимов — 3 (Ильин, Седов), 33:07 — 1:4. Пилипенко — 5 (мен., Аймурзин, Барберио), 42:59 — 1:5. Коростелев — 6 (Скоренов), 44:16 — 1:6. Токранов — 2 (Ильин, Лишка), 48:22 — 1:7. Скоренов — 6 (бол., Седов, Коростелев), 50:46 — 1:8. Моисеев — 7, 57:11 — 1:9. Муханов — 2 (Пилипенко, Аймурзин), 58:26 — 1:10.
Вратари: Третьяк (Богданов, 44:16) — Шугаев.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 19 (7+7+5) — 47 (14+19+14).
Судьи: Букин, Сидоренко.
7 октября. Сочи. ДС Большой.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
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