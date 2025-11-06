«Сочи» примет «Северсталь» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 6 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

6 ноября, 19:30. ДС Большой (Сочи) Сочи Северсталь

Следить за ключевыми событиями игры «Сочи» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Сочинцы набрали 13 очков в 20 матчах и занимают 11-е место в Западной конференции. Команда из Череповца с 28 очками в 22 играх идет на пятой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 проходит с 5 сентября по 20 марта.