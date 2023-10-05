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Сегодня, 21:42

Шайба Рендулича на последней минуте третьего периода принесла «Сочи» победу над «Северсталью»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Сочи» обыграл «Северсталь» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев забросили Кирилл Рассказов, Матвей Мичков, Сергей Попов и Борна Рендулич. Рендулич стал автором победной шайбы — он отличился за 52 секунды до конца третьего периода.

У гостей забросили Никита Макеев, Никита Коростелев и Адам Лишка.

«Сочи» занимает третье место в таблице Западной конференции с 20 очками в 14 матчах. «Северсталь» идет на восьмой строчке с 13 очками в 13 играх.

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«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Макеев — 1 (Ильин), 1:23 — 0:1. Рассказов — 4 (мен., Крощинский), 8:35 — 1:1. Мичков — 5 (Арт.А. Волков, Тянулин), 17:56 — 2:1. Коростелев — 3, 28:14 — 2:2. Попов — 4, 28:24 — 3:2. Лишка — 4 (мен., Седов, Давыдов), 33:10 — 3:3. Рендулич — 9 (Криштоф, Крощинский), 59:08 — 4:3.

Вратари: Бердин — Шостак (59:15).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (10+14+4) — 39 (19+9+11).

Судьи: Букин, Фатеев.

5 октября. Сочи. ДС Большой. 4475 зрителей.

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ХК Северсталь
ХК Сочи
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