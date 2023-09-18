«Сочи» одержал победу над «Северсталью» в домашнем матче

Сегодня, 21:38
«Сочи» дома обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
У сочинской команды заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Данила Галенюк, Сергей Попов, Тимур Хафизов и Амир Гараев. У клуба из Череповца забивали Руслан Абросимов, Данил Аймурзин и Дмитрий Моисеев.
После этой игры «Сочи» занимает 3-е место в таблице Западной конференции (10 очков за 8 игр). «Северсталь» идет на 7-й позиции (7 очков за 6 встреч).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Голы: Тянулин — 3 (Гараев), 29:54 — 1:0. Галенюк — 1 (Криштоф, Рендулич), 30:19 — 2:0. Абросимов — 2 (Ильин), 34:11 — 2:1. Аймурзин — 1 (Петунин, Барберио), 41:52 — 2:2. Попов — 2 (Рендулич, Грэм), 52:37 — 3:2. Хафизов — 4 (Сагадеев), 56:32 — 4:2. Моисеев — 5 (Абросимов, Давыдов), 56:57 — 4:3. Гараев — 2 (Галенюк, Мичков), 58:06 — 5:3.
Вратари: Третьяк — Шостак (58:15).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 19 (5+7+7) — 35 (16+11+8).
Судьи: Оленин, Соин.
18 сентября. Сочи. ДС Большой. 4045 зрителей.
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Барыс – Нефтехимик
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Сал. Юлаев – Торпедо
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