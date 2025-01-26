Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:25

«Северсталь» по буллитам обыграла «Сочи» и одержала четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Северсталь» на выезде победила «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит реализовал Александр Скоренов.

В основное время дубль у гостей оформил Давид Думбадзе. Еще одна шайба на счету Марка Барберио. У сочинцев отличились Артур Тянулин, Тимур Хафизов и Амир Гараев.

«Сочи» (33 очка) остается на последнем месте в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (63) поднялась на второе место на «Западе». Череповчане одержали четвертую победу кряду.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Тянулин — 10 (Волков, Хафизов), 22:58 — 1:0. Хафизов — 15 (бол., Тянулин, Попов), 25:08 — 2:0. Барберио — 2 (Скоренов, Грудинин), 29:35 — 2:1. Гараев — 2 (Венгрыжановский), 47:41 — 3:1. Думбадзе — 10 (Подшивалов, Чуркин), 49:13 — 3:2. Думбадзе — 11 (Кручинин, Калдис), 58:17 — 3:3.

Победный буллит: Скоренов.

Вратари: Волохин — Самойлов.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (7+17+6+1) — 38 (12+12+13+1).

Судьи: Лазарев, Спирин.26 января. Сочи. ДС Большой. 4122 зрителя

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
Читайте также
Рейс Москва — Сочи совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Майкл Дель Зотто завершил карьеру после скандала с порнозвездой
Лукашенко оценил поведение Зеленского на переговорах с РФ в 2022 году
ВС РФ освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя