6 ноября, 22:13

«Северсталь» на выезде в овертайме обыграла «Сочи»

Анастасия Пилипенко
Фото ХК «Северсталь»

«Северсталь» на выезде в овертайме обыграла «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

В составе хозяев в основное время дважды забил Данил Аймурзин, по одному голу у Ильи Рейнгардта и Давида Думбадзе. У гостей отличились Ноэль Хефенмайер, Даниил Сероух, Денис Венгрыжановский и Жан-Кристоф Боден.

Форвард череповчан Михаил Ильин забросил решающую шайбу в овертайме.

Сочинцы с 14 очками остались на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 30 очками идет на четвертом месте.

Следующий матч «Сочи» проведет на выезде 10 ноября против минского «Динамо». «Северсталь» 8 ноября сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 19:30. ДС Большой (Сочи)
Сочи
Северсталь
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
