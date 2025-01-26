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Сегодня, 16:00

«Сочи» — «Северсталь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сочи» сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионата КХЛ 26 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Иванов, игрок ХК «Сочи».
Фото ХК «Сочи»
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«Сочи» на своем льду примет «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 26 января. Игра состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сочи» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.

Команда из Сочи в 47 матчах набрала 32 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. Клуб из Череповца с 61 очком в 48 играх располагается на третьей строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
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