«Сочи» и «Сибирь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Сочи» примет «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 22 ноября. Игра будет проходить во Дворце спорта «Большой» в Сочи, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». В Новосибирске игру также будет показывать местный канал «ОТС».

С основными событиями игры «Сочи» — «Сибирь» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В сентябре новосибирцы победили сочинцев со счетом 4:2.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 эти команды провели по 26 матчей, «Сочи» набрал 22 очка, а «Сибирь» — 23. Перед этой встречей «Сочи» проиграл «Барысу» (3:6), а «Сибирь» — московскому «Динамо» (2:4).

Матч «Сочи» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс