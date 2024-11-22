Сегодня, 18:30
«Сочи» примет «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 22 ноября. Игра будет проходить во Дворце спорта «Большой» в Сочи, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». В Новосибирске игру также будет показывать местный канал «ОТС».
С основными событиями игры «Сочи» — «Сибирь» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В сентябре новосибирцы победили сочинцев со счетом 4:2.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 эти команды провели по 26 матчей, «Сочи» набрал 22 очка, а «Сибирь» — 23. Перед этой встречей «Сочи» проиграл «Барысу» (3:6), а «Сибирь» — московскому «Динамо» (2:4).
Матч «Сочи» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс