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Сегодня, 21:49

«Сочи» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сочи» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу сочинцам принесли точные броски Артура Тянулина, Михала Криштофа, Борны Рендулича и Артема Николаева.

За гостей отличились Николай Прохоркин и Тэйлор Бек.

«Сочи» одержал третью подряд победу и с 8 очками вышел на четвертое место в Западной Конференции. «Сибирь» с 5 очками идет девятой на «Востоке.»

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Голы: Тянулин — 2 (Рендулич), 1:12 — 1:0. Криштоф — 3 (бол., Рендулич, Рассказов), 6:59 — 2:0. Рендулич — 5 (Криштоф), 9:42 — 3:0. Прохоркин — 2 (Бек, Е. Климович), 39:24 — 3:1. Николаев — 1 (мен.), 48:15 — 4:1. Бек — 1 (Жуков), 56:32 — 4:2.

Вратари: Бердин — Красоткин (53:38 — 54:52, 56:51).

Штраф: 12 — 11.

Броски: 35 (13+15+7) — 37 (14+9+14).

Судьи: Оленин, Соин.

15 сентября. Сочи. ДС Большой.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 5 5 0 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 6 4 2 8
4 Сочи 7 4 3 8
5 Куньлунь РС 7 4 3 8
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
11 Витязь 6 1 5 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Автомобилист 6 4 2 9
3 Ак Барс 6 4 2 8
4 Авангард 5 4 1 8
5 Трактор 6 3 3 7
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
8 Лада 6 2 4 5
9 Сибирь 6 2 4 5
10 Адмирал 5 1 4 4
11 Нефтехимик 5 1 4 3
12 Барыс 5 0 5 3
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20.09 17:00
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 - : -
20.09 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 - : -
20.09 19:00
Торпедо – Витязь
 - : -
20.09 19:00
СКА – Динамо М
 1 : 3
20.09 19:10
Динамо Мн – Локомотив
 - : -
20.09 19:30
СКА – Северсталь
 - : -
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