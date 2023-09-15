«Сочи» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь»

Сегодня, 21:49
«Сочи» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
Победу сочинцам принесли точные броски Артура Тянулина, Михала Криштофа, Борны Рендулича и Артема Николаева.
За гостей отличились Николай Прохоркин и Тэйлор Бек.
«Сочи» одержал третью подряд победу и с 8 очками вышел на четвертое место в Западной Конференции. «Сибирь» с 5 очками идет девятой на «Востоке.»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Голы: Тянулин — 2 (Рендулич), 1:12 — 1:0. Криштоф — 3 (бол., Рендулич, Рассказов), 6:59 — 2:0. Рендулич — 5 (Криштоф), 9:42 — 3:0. Прохоркин — 2 (Бек, Е. Климович), 39:24 — 3:1. Николаев — 1 (мен.), 48:15 — 4:1. Бек — 1 (Жуков), 56:32 — 4:2.
Вратари: Бердин — Красоткин (53:38 — 54:52, 56:51).
Штраф: 12 — 11.
Броски: 35 (13+15+7) — 37 (14+9+14).
Судьи: Оленин, Соин.
15 сентября. Сочи. ДС Большой.
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