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Сегодня, 21:58

«Сибирь» на выезде победила «Сочи»

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Сибирь» в гостях одержала победу над «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У новосибирской команды голы на счету Владимира Бутузова и Энди Эндроффа, оба оформили по дублю. В составе хозяев шайбы забросили Василий Мачулин и Илья Федотов.

Новосибирцы прервали серию из 5 поражений подряд.

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в Западной конференции, набрав 22 очка в 27 матчах. «Сибирь» находится на 8-й строчке в Восточной конференции с 25 баллами в 27 играх.

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«Сочи» (Сочи) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Голы: Мачулин — 1 (Хохлачев, Тянулин), 1:25 — 1:0. И. Федотов — 2 (Гараев, Чебыкин), 13:16 — 2:0. Андреофф — 6 (бол., Бек, Мерфи), 39:21 — 2:1. Бутузов — 8 (Бек, Пьянов), 46:43 — 2:2. Бутузов — 9 (Кара, Гордеев), 51:55 — 2:3. Андреофф — 7 (п.в., Бек, Мерфи), 59:54 — 2:4.

Вратари: Иванов — Костин (59:12 — 59:54).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (6+7+11) — 38 (12+17+9).

Судьи: Васильев, Спирин.
22 ноября. Сочи. ДС «Большой».

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