«Сибирь» обыграла «Сочи» в матче аутсайдеров

«Сибирь» на выезде обыграла «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1. У гостей шайбы забросили Тимур Ахияров и Иван Чехович. У хозяев отличился Павел Дедунов. «Сибирь» набрала 21 очко и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 19 очками — на последней строчке таблицы «Запад». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 ноября, 17:00. ДС Большой (Сочи) Сочи Сибирь

mitchelll Привет, коллега!)) пусть очки надевает, или монитор навесной использует. Я всё-таки считаю, что это, по большей части, из за нехватки и желания, и практики... И мягкотелости ( или пофигизма ) аппаратного режа)) 22.11.2025

roughboy фокус-пикинг на таком расстоянии часто врет. часто сам сталкиваюсь с этим. нужно хорошее зрение)) 22.11.2025

mitchelll Сочи. Научите уже наконец-то одного из своих операторов пользоваться фокус-пикингом ! И отправьте тренироваться в садики на новогодних утренниках. Смотреть нельзя..Как крупный или средний план игроков на площадке ( или на скамейке ) во время пауз - так дисфокус полнейший. Или вы про профпригодность не слышали ?? 22.11.2025