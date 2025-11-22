«Сибирь» обыграла «Сочи» в матче аутсайдеров

Сегодня, 19:14
«Сибирь» на выезде обыграла «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
У гостей шайбы забросили Тимур Ахияров и Иван Чехович. У хозяев отличился Павел Дедунов.
«Сибирь» набрала 21 очко и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 19 очками — на последней строчке таблицы «Запад».
mitchelll
Привет, коллега!)) пусть очки надевает, или монитор навесной использует. Я всё-таки считаю, что это, по большей части, из за нехватки и желания, и практики... И мягкотелости ( или пофигизма ) аппаратного режа))
22.11.2025
roughboy
фокус-пикинг на таком расстоянии часто врет. часто сам сталкиваюсь с этим. нужно хорошее зрение))
22.11.2025
mitchelll
Сочи. Научите уже наконец-то одного из своих операторов пользоваться фокус-пикингом ! И отправьте тренироваться в садики на новогодних утренниках. Смотреть нельзя..Как крупный или средний план игроков на площадке ( или на скамейке ) во время пауз - так дисфокус полнейший. Или вы про профпригодность не слышали ??
22.11.2025
roughboy
В битве двух главных неудачников сезона выяснилось, что есть более сильный неудачник, чем Сибирь)) Надеюсь наши парни поверят в себя и начнут играть
22.11.2025