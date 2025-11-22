Видео
Сегодня, 19:14

«Сибирь» обыграла «Сочи» в матче аутсайдеров

Руслан Минаев

«Сибирь» на выезде обыграла «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей шайбы забросили Тимур Ахияров и Иван Чехович. У хозяев отличился Павел Дедунов.

«Сибирь» набрала 21 очко и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 19 очками — на последней строчке таблицы «Запад».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 17:00. ДС Большой (Сочи)
Сочи
Сибирь
  • mitchelll

    Привет, коллега!)) пусть очки надевает, или монитор навесной использует. Я всё-таки считаю, что это, по большей части, из за нехватки и желания, и практики... И мягкотелости ( или пофигизма ) аппаратного режа))

    22.11.2025

  • roughboy

    фокус-пикинг на таком расстоянии часто врет. часто сам сталкиваюсь с этим. нужно хорошее зрение))

    22.11.2025

  • mitchelll

    Сочи. Научите уже наконец-то одного из своих операторов пользоваться фокус-пикингом ! И отправьте тренироваться в садики на новогодних утренниках. Смотреть нельзя..Как крупный или средний план игроков на площадке ( или на скамейке ) во время пауз - так дисфокус полнейший. Или вы про профпригодность не слышали ??

    22.11.2025

  • roughboy

    В битве двух главных неудачников сезона выяснилось, что есть более сильный неудачник, чем Сибирь)) Надеюсь наши парни поверят в себя и начнут играть

    22.11.2025

    КХЛ
    ХК Сибирь
    ХК Сочи
