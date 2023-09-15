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Сегодня, 18:15

«Сочи» — «Сибирь: прямая трансляция матча КХЛ

«Сочи» примет «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Сочи» и «Сибирь» в пятницу, 15 сентября, проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи, начало — в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Сочи» — «Сибирь» можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ, а также на сайте лиги. Прямой эфир начнется в 19.20 по московскому времени.

Кроме того, видеотрансляция матча «Сочи» — «Сибирь» будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало — в 19.20 по московскому времени.

Жители Новосибирска могут посмотреть трансляцию игры на местном телеканале «ОТС». Эфир начнется в 23.20 по местному времени.

Ключевые события игры «Сочи» — «Сибирь» доступны в матч-центре «СЭ».

«Сочи» после 6 матчей занимает пятое место в Западной конференции, южане набрали 6 очков

«Сибирь» после поражения от «Амура» (1:2 Б) в серии послематчевых бросков опустилась на девятое место в Восточной конференции, клуб из Новосибирска имеет 5 очков в своем активе.

КХЛ
ХК Сибирь
ХК Сочи
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2 Спартак 6 4 2 8
3 Динамо М 6 4 2 8
4 Куньлунь РС 7 4 3 8
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 6 1 5 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Автомобилист 6 4 2 9
3 Ак Барс 6 4 2 8
4 Авангард 5 4 1 8
5 Трактор 6 3 3 7
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
8 Лада 6 2 4 5
9 Сибирь 5 2 3 5
10 Адмирал 5 1 4 4
11 Нефтехимик 5 1 4 3
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15.09 19:00
СКА – Динамо М
 - : -
15.09 19:30
Сочи – Сибирь
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