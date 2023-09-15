«Сочи» и «Сибирь» в пятницу, 15 сентября, проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи, начало — в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Сочи» — «Сибирь» можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ, а также на сайте лиги. Прямой эфир начнется в 19.20 по московскому времени.

Кроме того, видеотрансляция матча «Сочи» — «Сибирь» будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало — в 19.20 по московскому времени.

Жители Новосибирска могут посмотреть трансляцию игры на местном телеканале «ОТС». Эфир начнется в 23.20 по местному времени.

Ключевые события игры «Сочи» — «Сибирь» доступны в матч-центре «СЭ».

«Сочи» после 6 матчей занимает пятое место в Западной конференции, южане набрали 6 очков

«Сибирь» после поражения от «Амура» (1:2 Б) в серии послематчевых бросков опустилась на девятое место в Восточной конференции, клуб из Новосибирска имеет 5 очков в своем активе.