Сегодня, 18:15
«Сочи» и «Сибирь» в пятницу, 15 сентября, проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи, начало — в 19.30 по московскому времени.
Трансляцию матча «Сочи» — «Сибирь» можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ, а также на сайте лиги. Прямой эфир начнется в 19.20 по московскому времени.
Кроме того, видеотрансляция матча «Сочи» — «Сибирь» будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало — в 19.20 по московскому времени.
Жители Новосибирска могут посмотреть трансляцию игры на местном телеканале «ОТС». Эфир начнется в 23.20 по местному времени.
Ключевые события игры «Сочи» — «Сибирь» доступны в матч-центре «СЭ».
«Сочи» после 6 матчей занимает пятое место в Западной конференции, южане набрали 6 очков
«Сибирь» после поражения от «Амура» (1:2 Б) в серии послематчевых бросков опустилась на девятое место в Восточной конференции, клуб из Новосибирска имеет 5 очков в своем активе.
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