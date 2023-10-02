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Сегодня, 21:46

«Сочи» победил СКА дома, у Мичкова гол и две результативные передачи

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Сочи» обыграл СКА дома в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:4.

Нападающий сочинцев Матвей Мичков, права на которого принадлежат СКА, забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Также у хозяев отличился дублем Амир Гараев, по одному голу у Никиты Феоктистова и Кирилла Рассказова.

У СКА забросил две шайбы Арсений Грицюк, по одной шайбе у Василия Глотова и Алекса Гальченюка.

«Сочи» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 18 очками в 13 матчах. СКА идет на восьмой строчке Запада с 12 очками в 12 играх.

В матче с «Сочи» прервалась серия петербуржцев из четырех побед подряд. Сочинцы победили СКА впервые с декабря 2017 года — тогда они выиграли со счетом 2:1.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (1:1, 2:0, 2:3)

Голы: Грицюк — 2 (Сапего, Плешков), 3:26 — 0:1. Мичков — 4 (Тянулин), 4:03 — 1:1. Гараев — 3 (Тянулин, Мичков), 28:37 — 2:1. Феоктистов — 1 (Сагадеев), 38:36 — 3:1. Глотов — 3 (Гальченюк, Алистров), 44:48 — 3:2. Гараев — 4 (бол., Мичков, Тянулин), 55:29 — 4:2. Камалов — 1 (Кадейкин, Толчинский), 56:05 — 4:3. Рассказов — 3, 59:07 — 5:3. Гальченюк — 5 (Толчинский, Сапего), 59:54 — 5:4.

Вратари: Бердин — Плешков.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 24 (10+6+8) — 54 (14+19+21).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

2 октября. Сочи. ДС Большой. 6595 зрителей

Источник: Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Матвей Мичков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
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