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Сегодня, 18:20

«Сочи» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Сочи» примет СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сочи», Telegram
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«Сочи» примет СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 27 декабря. Игра пройдет во Дворце спорта «Большой» в Сириусе и начнется в 16.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Санкт-Петербурге игру также транслирует канал «78».

С ключевыми событиями игры «Сочи» — СКА можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В сентябре СКА победил «Сочи» со счетом 7:4. В ноябре сочинцы взяли реванш — 5:2.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, набрав 27 очков в 37 матчах. СКА в этом регулярном чемпионате КХЛ провел 38 матчей и набрал 48 очков.

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