«Сочи» и СКА встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 19 сентября. Игра пройдет во Дворце спорта «Большой» в кластере Сириус (Адлер, Сочи), стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Сочи» и СКА покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 10 минут до игры и доступна при условии подписки на сервис.

Ключевые события матча «Сочи» — СКА можете отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В этом регулярном чемпионате КХЛ СКА набрал 5 очков в 5 матчах, а «Сочи» — 4 очка в 4 играх.

В сезоне-2023/24 «Сочи» не попал в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции, а СКА в четвертьфинале Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии).