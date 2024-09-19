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Сегодня, 18:15

«Сочи» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Сочи» и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Сочи» и СКА встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 19 сентября. Игра пройдет во Дворце спорта «Большой» в кластере Сириус (Адлер, Сочи), стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч «Сочи» и СКА покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 10 минут до игры и доступна при условии подписки на сервис.

Ключевые события матча «Сочи» — СКА можете отслеживать в матч-центре нашего сайта.
В этом регулярном чемпионате КХЛ СКА набрал 5 очков в 5 матчах, а «Сочи» — 4 очка в 4 играх.

В сезоне-2023/24 «Сочи» не попал в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции, а СКА в четвертьфинале Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии).

ХК СКА
ХК Сочи

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