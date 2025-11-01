Видео
1 ноября, 14:25

«Сочи» сохранил зарплату Крикунова в роли главного тренера после перевода на должность консультанта

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

По данным «СЭ», Владимир Крикунов, который сегодня был отправлен в отставку с должности главного тренера «Сочи», продолжит получать зарплату, указанную в его контракте.

Формально он переведен на роль тренера-консультанта.

На место Крикунова был назначен его бывший помощник Дмитрий Михайлов.

75-летний Крикунов был главным тренером «Сочи» с августа. После 18 матчей команда с 10 очками занимает последнее место в Западной конференции FONBET Чемпионата КХЛ.

11

  • Дмитрий Ушкачев

    Да все рвутся наверх. Социальный лифт, на который и этот Артур (не король) пытается сесть.

    01.11.2025

  • Пан Юзеф

    Не-не-не, уважаемый. Шеф Шамонаэ не писал, что "Сочи" рвется наверх. Это Артурка отличился.

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я бы заострил: как тебе такое, Шельмузнаев?

    01.11.2025

  • Иванов Иван

    Да,не вопрос.Был бы.Если бы этот клубик сам зарабатывал на зарплату Деду. Удивительное рядом: с пенсионеров налог на вклады с их же заработанных четных денег,даже с буков налог повышаюи кто то их тут же разбазаривает.

    01.11.2025

  • Serrrzh

    Никак не натренируется (читай: не назаработается). Видимо, о правнуках печётся.)

    01.11.2025

  • За спорт!

    Да потом урежут в следующем сезоне.

    01.11.2025

  • Пан Юзеф

    Как тебе такое, Артурка Хайруллин?

    01.11.2025

  • blue-white!

    А что, так можно было?!

    01.11.2025

    ХК Сочи
    Владимир Крикунов
