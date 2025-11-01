«Сочи» сохранил зарплату Крикунова в роли главного тренера после перевода на должность консультанта

1 ноября, 14:25
По данным «СЭ», Владимир Крикунов, который сегодня был отправлен в отставку с должности главного тренера «Сочи», продолжит получать зарплату, указанную в его контракте.
Формально он переведен на роль тренера-консультанта.
На место Крикунова был назначен его бывший помощник Дмитрий Михайлов.
75-летний Крикунов был главным тренером «Сочи» с августа. После 18 матчей команда с 10 очками занимает последнее место в Западной конференции FONBET Чемпионата КХЛ.
Дмитрий Ушкачев
Да все рвутся наверх. Социальный лифт, на который и этот Артур (не король) пытается сесть.
01.11.2025
Пан Юзеф
Не-не-не, уважаемый. Шеф Шамонаэ не писал, что "Сочи" рвется наверх. Это Артурка отличился.
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Я бы заострил: как тебе такое, Шельмузнаев?
01.11.2025
Иванов Иван
Да,не вопрос.Был бы.Если бы этот клубик сам зарабатывал на зарплату Деду. Удивительное рядом: с пенсионеров налог на вклады с их же заработанных четных денег,даже с буков налог повышаюи кто то их тут же разбазаривает.
01.11.2025
Serrrzh
Никак не натренируется (читай: не назаработается). Видимо, о правнуках печётся.)
01.11.2025
За спорт!
Да потом урежут в следующем сезоне.
01.11.2025
Пан Юзеф
Как тебе такое, Артурка Хайруллин?
01.11.2025
blue-white!
А что, так можно было?!
01.11.2025