«Сочи» сохранил зарплату Крикунова в роли главного тренера после перевода на должность консультанта

По данным «СЭ», Владимир Крикунов, который сегодня был отправлен в отставку с должности главного тренера «Сочи», продолжит получать зарплату, указанную в его контракте.

Формально он переведен на роль тренера-консультанта.

На место Крикунова был назначен его бывший помощник Дмитрий Михайлов.

75-летний Крикунов был главным тренером «Сочи» с августа. После 18 матчей команда с 10 очками занимает последнее место в Западной конференции FONBET Чемпионата КХЛ.