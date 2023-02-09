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КХЛ

Сегодня, 21:50

«Спартак» обыграл «Сочи» и прервал серию из пяти поражений подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Голами в составе московской команды отметились Андрей Локтионов, Александр Хохлачев и Шейн Принс. За сочинский клуб забили Сергей Косовец и Матвей Мичков.

«Спартак» прервал серию из пяти поражений подряд и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции (60 очков). «Сочи» находится на 11-й строчке (23 очка).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Локтионов — 13 (Цыплаков), 9:11 — 0:1. Хохлачев — 18 (бол., Кин, Принс), 15:32 — 0:2. Косовец — 2 (Дидковский, Стальнов), 17:53 — 1:2. Принс — 16 (бол., Вароне, Хохлачев), 20:40 — 1:3. Мичков — 6 (Гараев, Тянулин), 51:46 — 2:3.

Вратари: Третьяк (58:47) — Рибар.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 39 (10+11+18) — 38 (16+14+8).

Судьи: Белов, Оскирко.

9 февраля. Сочи. ДС Большой. 4051 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)
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