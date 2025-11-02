«Сочи» и «Спартак» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 2 ноября

«Сочи» и «Спартак» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 ноября, 17:00. ДС Большой (Сочи) Сочи Спартак

Следить за ключевыми событиями игры «Сочи» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Команда из Сочи набрала 10 очков в 18 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции. Красно-белые с 25 очками в 20 играх идут на седьмой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.