2 ноября, 14:15
«Сочи» и «Спартак» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Сочи» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.
Команда из Сочи набрала 10 очков в 18 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции. Красно-белые с 25 очками в 20 играх идут на седьмой строчке «Запада».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.