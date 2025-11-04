«Сочи» и «Спартак» сыграют в чемпионате КХЛ 4 ноября

«Сочи» и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 4 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 ноября, 17:00. ДС Большой (Сочи) Сочи Спартак

Игру в Сочи в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Спартак» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 «Сочи» провели 19 матчей и набрали 12 очков. У «Спартака» 21 игра и 25 очков.

Предыдущий матч соперники также проводили друг с другом в Сочи. Встреча 2 ноября завершилась победой южан со счетом 5:2.

