«Сочи» встретится со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ

«Сочи» и «Спартак» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 4 ноября. Игра пройдет во Дворце спорта «Большой» в Сириусе (Сочи), стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 10 минут до старта игры и будет также доступна на телеканале «КХЛ».

С ключевыми событиями игры «Сочи» — «Спартак» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 команды уже встречались дважды: 7 сентября победу одержал «Сочи» (2:1Б), а 2 ноября — «Спартак» (4:0).

Спартаковцы набрали 29 очков в 21 матче, сочинцы — 16 очков в 20 играх.

Матч «Сочи» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.