«Сочи» и «Спартак» в среду, 18 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет в дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на официальном сайте КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Витязь» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Сочи» набрало 23 очка и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Спартака» 28 баллов, команда находится на 2-м месте Западной конференции.

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