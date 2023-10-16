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Сегодня, 21:48

«Спартак» победил «Сочи» и продлил победную серию до 6 матчей

Руслан Минаев
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«Спартак» в гостях победил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

У красно-белых забивали Ансель Галимов, Николай Голдобин, Иван Морозов, Михал Чайковски и Илья Талалуев. У сочинцев отметились Матвей Мичков и Семен Ибрагимов.

«Спартак» одержал 6 победу подряд и набрал 28 очков (2-е место «Запада»). У «Сочи» — 23 очка и 5-е место «Запада».

В следующем матче команды встретятся еще раз. Игра состоится 18 октября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Голы: Галимов — 5 (Рубцов, Вишневский), 8:27 — 0:1. Голдобин — 15 (Кин, Морозов), 34:40 — 0:2. Морозов — 7 (Филин), 39:10 — 0:3. Чайковски — 4, 47:37 — 0:4. Мичков — 6 (бол., Тянулин), 50:58 — 1:4. Талалуев — 3 (Филин), 51:49 — 1:5. Ибрагимов — 1 (мен., Гараев), 59:28 — 2:5.

Вратари: Третьяк — Рибар.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (10+12+10) — 44 (16+18+10).

Судьи: Белов, Кулаков.

16 октября. Сочи. ДС Большой.

КХЛ
ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)
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