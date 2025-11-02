«Сочи» обыграл «Спартак» в дебютном матче Самсонова и прервал серию из 9 поражений

2 ноября, 19:26
«Сочи» дома обыграл «Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.
У хозяев сделал дубль Уильям Биттен, по одному голу у Артура Тянулина, Николая Полякова и Тимура Хафизова. Защитник сочинцев Кэмерон Ли сделал три результативные передачи. У гостей отличились Никита Коростелев и Нэйтан Тодд.
В составе «Сочи» дебютировал вратарь Илья Самсонов, с которым клуб подписал контракт 1 ноября. Голкипер вышел в стартовом составе, отыграл два периода и отразил 30 из 31 броска.
«Сочи» прервал серию из 9 поражений подряд. Команда занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции с 12 очками в 19 играх. «Спартак» идет на седьмой строчке с 25 очками в 21 матче.
«Сочи» проведет следующий матч дома против «Северстали», а «Спартак» встретится на выезде с «Локомотивом».
spartsmen
я пишу про говно-игроков, а ты, сучка дешёвая, клуб мараешь. так что, сучка, сама в зеркало смотрись, а то глазки не так подведёшь.
02.11.2025
Андрей П
Дебилушка, ты в зеркало посмотри, увидишь дебила. Прочитай свой коммент, кто там про говно пишет?
02.11.2025
fell62
Жамнов геть !!!
02.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Отлично! Никитке Коростелеву - хорошего настроения, держись там, коренной ромбик :sweat_smile:
02.11.2025
spartsmen
тупая пидарина букмекерская, ты с хуя ли минусуешь? наркоту свою толкаешь, пока не удалили - не лезь к нормальным людям.
02.11.2025
spartsmen
там уже ставить нечего.
02.11.2025
spartsmen
ты - тупень бездарный. клюшка у тебя из жопы торчит, по ходу.
02.11.2025
Андрей П
Если один никому не нужный Самсонов умудрился остановить нападение Спартака, то извините кончено, но меняйте название на Срамтак.
02.11.2025
e.panov75
Вообще не играли, решили пешком обыграть сочней. Жамнов им должен головы на место поставить.
02.11.2025
Андрей П
Речь про Самсонова, которого поменяли в третьем периоде. За 1 и 2 в створ 31 бросок Спартака.
02.11.2025
Vitalik Klimov
Выше голову Спартачи, всем ещё перцу насыпим!!! Чуть позже мальца:grinning::metal:
02.11.2025
Константин Мишин
да уж... мягко говоря не лучший матч красно-белых... оба наших вратаря пока что гораздо слабее самих себя прошлогодних...
02.11.2025
Константин Мишин
на сайте КХЛ у "Спартака" 50 бросков в створ...
02.11.2025
Yaropolk Okayanny
Так 4-2 или 5-2? Как вратарь мог отразить за 2 периода 40/41 броска, если "Спартак" нанес всего 31 бросок? Понаберут журналистов по объявлению... висевшему в туалете Рижского вокзала:((
02.11.2025
За спорт!
пили штоль после армейцев на радостях?
02.11.2025
spartsmen
Это что за говно было? Позорный пройоп худшей много лет с отрывом команде без всяких шансов. Ладно, вратари - дерьмо, ладно, защитники - подыхающие без опохмелки синяки. А где это, с позволения, нападение? Огромная спасиба манагерам за голду, какой бы «рвач» он ни был, и савика. С такой игрой никакая северсталь в первом круге не поможет. Особенно такая, как сегодня. Хотя ещё вопрос - выйдем ли? Была новость: «Спартак» продлил контракт с голкипером Волохиным ну так пусть лучше он играет и набирается опыта, чем эти пробитые дырки николаев с загидулиным.
02.11.2025