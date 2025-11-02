Видео
2 ноября, 19:26

«Сочи» обыграл «Спартак» в дебютном матче Самсонова и прервал серию из 9 поражений

Фото ХК «Сочи»

«Сочи» дома обыграл «Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

У хозяев сделал дубль Уильям Биттен, по одному голу у Артура Тянулина, Николая Полякова и Тимура Хафизова. Защитник сочинцев Кэмерон Ли сделал три результативные передачи. У гостей отличились Никита Коростелев и Нэйтан Тодд.

В составе «Сочи» дебютировал вратарь Илья Самсонов, с которым клуб подписал контракт 1 ноября. Голкипер вышел в стартовом составе, отыграл два периода и отразил 30 из 31 броска.

«Сочи» прервал серию из 9 поражений подряд. Команда занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции с 12 очками в 19 играх. «Спартак» идет на седьмой строчке с 25 очками в 21 матче.

«Сочи» проведет следующий матч дома против «Северстали», а «Спартак» встретится на выезде с «Локомотивом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 17:00. ДС Большой (Сочи)
Сочи
Спартак
17

  • spartsmen

    я пишу про говно-игроков, а ты, сучка дешёвая, клуб мараешь. так что, сучка, сама в зеркало смотрись, а то глазки не так подведёшь.

    02.11.2025

  • Андрей П

    Дебилушка, ты в зеркало посмотри, увидишь дебила. Прочитай свой коммент, кто там про говно пишет?

    02.11.2025

  • fell62

    Жамнов геть !!!

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Отлично! Никитке Коростелеву - хорошего настроения, держись там, коренной ромбик :sweat_smile:

    02.11.2025

  • spartsmen

    тупая пидарина букмекерская, ты с хуя ли минусуешь? наркоту свою толкаешь, пока не удалили - не лезь к нормальным людям.

    02.11.2025

  • spartsmen

    там уже ставить нечего.

    02.11.2025

  • spartsmen

    ты - тупень бездарный. клюшка у тебя из жопы торчит, по ходу.

    02.11.2025

  • Андрей П

    Если один никому не нужный Самсонов умудрился остановить нападение Спартака, то извините кончено, но меняйте название на Срамтак.

    02.11.2025

  • e.panov75

    Вообще не играли, решили пешком обыграть сочней. Жамнов им должен головы на место поставить.

    02.11.2025

  • Андрей П

    Речь про Самсонова, которого поменяли в третьем периоде. За 1 и 2 в створ 31 бросок Спартака.

    02.11.2025

  • Vitalik Klimov

    Выше голову Спартачи, всем ещё перцу насыпим!!! Чуть позже мальца:grinning::metal:

    02.11.2025

  • Константин Мишин

    да уж... мягко говоря не лучший матч красно-белых... оба наших вратаря пока что гораздо слабее самих себя прошлогодних...

    02.11.2025

  • Константин Мишин

    на сайте КХЛ у "Спартака" 50 бросков в створ...

    02.11.2025

  • Yaropolk Okayanny

    Так 4-2 или 5-2? Как вратарь мог отразить за 2 периода 40/41 броска, если "Спартак" нанес всего 31 бросок? Понаберут журналистов по объявлению... висевшему в туалете Рижского вокзала:((

    02.11.2025

  • За спорт!

    пили штоль после армейцев на радостях?

    02.11.2025

  • spartsmen

    Это что за говно было? Позорный пройоп худшей много лет с отрывом команде без всяких шансов. Ладно, вратари - дерьмо, ладно, защитники - подыхающие без опохмелки синяки. А где это, с позволения, нападение? Огромная спасиба манагерам за голду, какой бы «рвач» он ни был, и савика. С такой игрой никакая северсталь в первом круге не поможет. Особенно такая, как сегодня. Хотя ещё вопрос - выйдем ли? Была новость: «Спартак» продлил контракт с голкипером Волохиным ну так пусть лучше он играет и набирается опыта, чем эти пробитые дырки николаев с загидулиным.

    02.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Сочи
    ХК Спартак (Москва)
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
