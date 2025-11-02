«Сочи» обыграл «Спартак» в дебютном матче Самсонова и прервал серию из 9 поражений

«Сочи» дома обыграл «Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

У хозяев сделал дубль Уильям Биттен, по одному голу у Артура Тянулина, Николая Полякова и Тимура Хафизова. Защитник сочинцев Кэмерон Ли сделал три результативные передачи. У гостей отличились Никита Коростелев и Нэйтан Тодд.

В составе «Сочи» дебютировал вратарь Илья Самсонов, с которым клуб подписал контракт 1 ноября. Голкипер вышел в стартовом составе, отыграл два периода и отразил 30 из 31 броска.

«Сочи» прервал серию из 9 поражений подряд. Команда занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции с 12 очками в 19 играх. «Спартак» идет на седьмой строчке с 25 очками в 21 матче.

«Сочи» проведет следующий матч дома против «Северстали», а «Спартак» встретится на выезде с «Локомотивом».