«Спартак» победил «Сочи» во втором матче подряд

Сегодня, 19:23
«Спартак» на выезде обыграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.
У гостей шайбы забросили Андрей Локтионов, Андрей Миронов и Даниэль Усманов, на счету Адама Ружички две голевые передачи. У хозяев гол забил Артур Тянулин.
«Спартак» одержал вторую победу подряд над «Сочи».
Московский клуб с 31 очком занимает 3-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 4-е поражение подряд и с 16 очками занимает 11-е место.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Локтионов — 5 (Мальцев, Ружичка), 28:36 — 0:1. Миронов — 6, 41:03 — 0:2. Усманов — 1 (бол., Ружичка, Рубцов), 44:22 — 0:3. Тянулин — 6 (Тимашов), 59:01 — 1:3.
Вратари: Волохин (59:32) — Николаев.
Штраф: 10 — 14.
Броски: 36 (12+16+8) — 24 (3+11+10).
Судьи: Белов, Раминг.
4 ноября. Сочи. ДС Большой.