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Сегодня, 19:23

«Спартак» победил «Сочи» во втором матче подряд

Руслан Минаев
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«Спартак» на выезде обыграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей шайбы забросили Андрей Локтионов, Андрей Миронов и Даниэль Усманов, на счету Адама Ружички две голевые передачи. У хозяев гол забил Артур Тянулин.

«Спартак» одержал вторую победу подряд над «Сочи».

Московский клуб с 31 очком занимает 3-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 4-е поражение подряд и с 16 очками занимает 11-е место.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Локтионов — 5 (Мальцев, Ружичка), 28:36 — 0:1. Миронов — 6, 41:03 — 0:2. Усманов — 1 (бол., Ружичка, Рубцов), 44:22 — 0:3. Тянулин — 6 (Тимашов), 59:01 — 1:3.

Вратари: Волохин (59:32) — Николаев.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 36 (12+16+8) — 24 (3+11+10).

Судьи: Белов, Раминг.

4 ноября. Сочи. ДС Большой.

КХЛ
ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)

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