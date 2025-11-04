Видео
4 ноября, 19:13

Гол Коростелева в овертайме принес «Спартаку» победу над «Сочи»

Алина Савинова

«Спартак» на выезде победил «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0 ОТ.

Гол на 2-й минуте овертайма забил Никита Коростелев.

Команды также встречались 2 ноября — в том матче сочинцы одержали победу над красно-белыми со счетом 5:2.

«Спартак» набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 13 баллами располагается на последней, 11-й позиции.

6 ноября московская команда проведет матч против «Локомотива», а «Сочи» в этот же день сыграет с «Северсталью».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
4 ноября, 17:00. ДС Большой (Сочи)
Сочи
Спартак
21

  • Palacios

    Нет. 2 очка за победу дают над любой командой!

    05.11.2025

  • Palacios

    Давай ты будешь петь весной, после плей-офф... Вот тогда будем делать выводы, а не сейчас визжать, в начале ноября. Набаловались все за 2 года.

    05.11.2025

  • AlAr

    Хоть так... Печальная была игра. Жамнов командой не руководит!

    05.11.2025

  • spartsmen

    самоуспокоился? ну, самоуспокаивайся дальше. посмотрю, что будешь петь после ярославля с такой-то игрой, вернее, с полным её отсутствием.

    04.11.2025

  • spartsmen

    ничем. просто ничья и поражение от сочей не равно поражению от локо. разве нет?

    04.11.2025

  • Palacios

    А что за разделение?? Чем очки с Локо отличаются от очков с Сочи??? Что за всёпропало очередное??

    04.11.2025

  • Palacios

    Вот именно, спортсмен, ты на таблицу то посмотри. Плотность ныне такая, что от Ярика всего 5 очков. А от 3 места 2 очка. Обе конявые команды дуплетом сидят в подвале. -8 основы и всё-таки выиграли в итоге! Как раз в стиле плова.

    04.11.2025

  • nekony

    Здоровый оптимизм организму необходим.

    04.11.2025

  • spartsmen

    а уж позавчера сколько сил сэкономили. могли и не выходить вообще. с точки зрения элементарной логики, надо было обе игры с сочи выигрывать и не насиловать организм с локо.

    04.11.2025

  • Sehrgut

    Ат чево я весёёлый такой.. :grin:???

    04.11.2025

  • Sehrgut

    :grin:

    04.11.2025

  • Evgen

    аж глаз жергается

    04.11.2025

  • Sehrgut

    Таблица ПЛОТНАЯ!!! ТЕМ БОЛЕЕ НАДО В ЯРОСЛАВЛЕ ПОБЕЖДАТЬ :exclamation: :exclamation: :exclamation: :slight_smile: И силы сыкономили и Победили сегодня :thumbsup::ok_hand::grin: Не даром же даже Ружечке дали сегодня отдыхать! В НАШЕМ ШТАБЕ ВСЁ ПО ПЛАНУ :wink::grin::ok_hand::thumbsup::slight_smile: Не ссать. Всё.

    04.11.2025

  • Sehrgut

    Вот именно.. :handshake::thumbsup::thumbsup::thumbsup:, всё правильно сказал - Таблица ПЛОТНАЯ!!! ТЕМ БОЛЕЕ НАДО В ЯРОСЛАВЛЕ ПОБЕЖДАТЬ :exclamation: :exclamation: :exclamation: :slight_smile: И силы сыкономили и Победили сегодня :thumbsup::ok_hand::grin: Не даром же даже Ружечке дали сегодня отдыхать , ты мозгами пошевели а не эмоциями :wink:

    04.11.2025

  • mm1962

    Вырвали очень нужные два очка, но нужно добавлять в игре

    04.11.2025

  • Evgen

    ой мля... чеерез пень колоду ну хоть так. Спасиб Никит.

    04.11.2025

  • spartsmen

    не понятно. ты на таблицу-то посмотри. сейчас каждое очко на вес золота при таких китайцах. автоматом уже в плоф не пролезешь. хотя, хер ли там позориться?

    04.11.2025

  • Сергей Макурин

    Химик сыграл против Сочи. Унылая игра. Суета у обеих команд. Жд?м травмированных и Морозова. Из позитива, наконец-то не пропустили.

    04.11.2025

  • Sehrgut

    Да ничего не сделает.., неужели непонятно что две команды силы копили на Ярославль и Северосталь!!! :grin:

    04.11.2025

  • Sehrgut

    Слава богу родили :grin::thumbsup::exclamation::exclamation::exclamation: С Победой КБ :red_circle: :white_circle: Братья и Сестры :handshake::slight_smile:

    04.11.2025

  • spartsmen

    имхотепы хреновы. ой, пардоньте - импотенты. что с такой игрой в следующем туре локомотив с нами сделает - даже представить боюсь.

    04.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Сочи
    ХК Спартак (Москва)
