Гол Коростелева в овертайме принес «Спартаку» победу над «Сочи»

«Спартак» на выезде победил «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0 ОТ. Гол на 2-й минуте овертайма забил Никита Коростелев. Команды также встречались 2 ноября — в том матче сочинцы одержали победу над красно-белыми со счетом 5:2. «Спартак» набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 13 баллами располагается на последней, 11-й позиции. 6 ноября московская команда проведет матч против «Локомотива», а «Сочи» в этот же день сыграет с «Северсталью». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 ноября, 17:00. ДС Большой (Сочи) Сочи Спартак

Palacios Нет. 2 очка за победу дают над любой командой! 05.11.2025

Palacios Давай ты будешь петь весной, после плей-офф... Вот тогда будем делать выводы, а не сейчас визжать, в начале ноября. Набаловались все за 2 года. 05.11.2025

AlAr Хоть так... Печальная была игра. Жамнов командой не руководит! 05.11.2025

spartsmen самоуспокоился? ну, самоуспокаивайся дальше. посмотрю, что будешь петь после ярославля с такой-то игрой, вернее, с полным её отсутствием. 04.11.2025

spartsmen ничем. просто ничья и поражение от сочей не равно поражению от локо. разве нет? 04.11.2025

Palacios А что за разделение?? Чем очки с Локо отличаются от очков с Сочи??? Что за всёпропало очередное?? 04.11.2025

Palacios Вот именно, спортсмен, ты на таблицу то посмотри. Плотность ныне такая, что от Ярика всего 5 очков. А от 3 места 2 очка. Обе конявые команды дуплетом сидят в подвале. -8 основы и всё-таки выиграли в итоге! Как раз в стиле плова. 04.11.2025

nekony Здоровый оптимизм организму необходим. 04.11.2025

spartsmen а уж позавчера сколько сил сэкономили. могли и не выходить вообще. с точки зрения элементарной логики, надо было обе игры с сочи выигрывать и не насиловать организм с локо. 04.11.2025

Sehrgut Ат чево я весёёлый такой.. :grin:??? 04.11.2025

Evgen аж глаз жергается 04.11.2025

Sehrgut Таблица ПЛОТНАЯ!!! ТЕМ БОЛЕЕ НАДО В ЯРОСЛАВЛЕ ПОБЕЖДАТЬ :exclamation: :exclamation: :exclamation: :slight_smile: И силы сыкономили и Победили сегодня :thumbsup::ok_hand::grin: Не даром же даже Ружечке дали сегодня отдыхать! В НАШЕМ ШТАБЕ ВСЁ ПО ПЛАНУ :wink::grin::ok_hand::thumbsup::slight_smile: Не ссать. Всё. 04.11.2025

Sehrgut Вот именно.. :handshake::thumbsup::thumbsup::thumbsup:, всё правильно сказал - Таблица ПЛОТНАЯ!!! ТЕМ БОЛЕЕ НАДО В ЯРОСЛАВЛЕ ПОБЕЖДАТЬ :exclamation: :exclamation: :exclamation: :slight_smile: И силы сыкономили и Победили сегодня :thumbsup::ok_hand::grin: Не даром же даже Ружечке дали сегодня отдыхать , ты мозгами пошевели а не эмоциями :wink: 04.11.2025

mm1962 Вырвали очень нужные два очка, но нужно добавлять в игре 04.11.2025

Evgen ой мля... чеерез пень колоду ну хоть так. Спасиб Никит. 04.11.2025

spartsmen не понятно. ты на таблицу-то посмотри. сейчас каждое очко на вес золота при таких китайцах. автоматом уже в плоф не пролезешь. хотя, хер ли там позориться? 04.11.2025

Сергей Макурин Химик сыграл против Сочи. Унылая игра. Суета у обеих команд. Жд?м травмированных и Морозова. Из позитива, наконец-то не пропустили. 04.11.2025

Sehrgut Да ничего не сделает.., неужели непонятно что две команды силы копили на Ярославль и Северосталь!!! :grin: 04.11.2025

Sehrgut Слава богу родили :grin::thumbsup::exclamation::exclamation::exclamation: С Победой КБ :red_circle: :white_circle: Братья и Сестры :handshake::slight_smile: 04.11.2025