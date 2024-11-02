«Сочи» примет «Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 2 ноября. Игра состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сочи» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканалах КХЛ ТВ, «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Клуб из Сочи набрал 16 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. Красно-белые с 27-ю очками располагаются на 3-й строчке на Западе.

Матч «Сочи» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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