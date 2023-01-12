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КХЛ

Сегодня, 21:50

«Сочи» в овертайме проиграл «Торпедо» и потерпел 21-е поражение подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сочи» в овертайме проиграл «Торпедо» со счетом 2:3 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Автором победной шайбы стала нападающий нижегородцев Николай Коваленко.

«Сочи» потерпел 21-е поражение подряд и продлил антирекордную серию в истории КХЛ.

«Сочи» с 19 очками в 49 матчах располагается на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородский клуб с 68 очками в 50 встречах идет третьим на Западе.

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«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Орлов — 5 (Федотов, Кручинин), 22:41 — 0:1. Стальнов — 5 (Александров), 24:00 — 1:1. Ян — 14 (Летунов, Фирстов), 36:29 — 1:2. Попов — 7 (Косовец, Бабенко), 54:32 — 2:2. Коваленко — 18 (Кручинин, Конюшков), 61:00 — 2:3.

Вратари: Бердин — Гуска.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 30 (5+15+10+0) — 39 (16+10+12+1).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

12 января. Сочи. ДС Большой.

ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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