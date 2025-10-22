Видео
22 октября, 17:00

«Сочи» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Сочи» и «Торпедо» сыграют в чемпионате КХЛ 22 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сочи»

«Сочи» и «Торпедо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 22 октября. Игра на льду дворца спорта «Большой» в Сочи начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 19:30. ДС Большой (Сочи)
Сочи
Торпедо

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Нижнего Новгорода матч также покажут на канале «НН 24».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Сочи» — «Торпедо» в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Сочи» провел 14 матчей, набрал 10 очков и занимает 11-е место на «Западе». «Торпедо» с 21 очком после 19 игр идет вторым в конференции.

Матч «Сочи» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

