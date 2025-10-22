«Торпедо» нанесло «Сочи» шестое поражение подряд

«Торпедо» на выезде переиграло «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1. Победу нижегородцам принес дубль Шэйна Принса. Еще одна шайба на счету Егора Соколова. У хозяев отличился Тимур Хафизов. «Торпедо» (23 очка) поднялось на второе место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (10) потерпел шестое поражение подряд и идет последним на «Западе». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 октября, 19:30. ДС Большой (Сочи) Сочи Торпедо

Андрей Короткевич Торпедо с трудовой победой. Не без доли везения. 22.10.2025