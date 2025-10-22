«Торпедо» нанесло «Сочи» шестое поражение подряд

22 октября, 21:48
«Торпедо» на выезде переиграло «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.
Победу нижегородцам принес дубль Шэйна Принса. Еще одна шайба на счету Егора Соколова. У хозяев отличился Тимур Хафизов.
«Торпедо» (23 очка) поднялось на второе место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (10) потерпел шестое поражение подряд и идет последним на «Западе».
Андрей Короткевич
Торпедо с трудовой победой. Не без доли везения.
22.10.2025
Симон Вирсаладзе
Так СЭ нас уверял, что всё будет чики-пики и Крикунов взлетит
22.10.2025