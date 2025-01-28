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Сегодня, 21:46

«Торпедо» выиграло у «Сочи»

Руслан Минаев
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«Торпедо» на выезде победило «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей шайбы забросили Никита Артамонов, Кирилл Воронин и Роберт Линч. У хозяев отметился Игорь Швырев.

«Торпедо» набрало 54 очка и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» с 33 очками — на 11-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Швырев — 2 (Волков, Венгрыжановский), 18:35 — 1:0. Линч — 12 (Кагарлицкий, Орлов), 19:14 — 1:1. Артамонов — 16 (бол., Конюшков), 48:08 — 1:2. Воронин — 6 (Белевич, Кульбаков), 53:58 — 1:3.

Вратари: Иванов — Кульбаков.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (14+16+4) — 34 (13+10+11).

Судьи: Лазарев, Спирин.

28 января. Сочи. ДС Большой.

КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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