«Сочи» на своем льду примет «Торпедо» в рамках FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 28 января. Игра состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сочи» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ. Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24».

Клуб из Сочи в 48 матчах набрал 33 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. Команда Игоря Ларионова с 52 очками в 48 играх располагается на восьмой строчке на «Западе».

Матч «Сочи» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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