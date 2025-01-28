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Сегодня, 18:10

«Сочи» — «Торпедо»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сочи» сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 28 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Спиридонов, игрок ХК «Сочи».
Фото ХК «Сочи»
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«Сочи» на своем льду примет «Торпедо» в рамках FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 28 января. Игра состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сочи» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ. Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24».

Клуб из Сочи в 48 матчах набрал 33 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. Команда Игоря Ларионова с 52 очками в 48 играх располагается на восьмой строчке на «Западе».

Матч «Сочи» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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