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Сегодня, 17:15

«Сочи» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Сочи» сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 16 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Василий Атанасов (ХК «Торпедо»).
Фото ХК «Торпедо»
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«Сочи» и «Торпедо» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 16 сентября. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Торпедо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет телеканал «КХЛ ТВ» и официальный сайт КХЛ. Начало эфира — в 19.20 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Игоря Ларионова набрала 5 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. Клуб из Сочи с 2 баллами идет на последней, 11-й строчке «Запада».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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