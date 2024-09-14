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Сегодня, 19:12

«Трактор» в гостевом матче КХЛ обыграл «Сочи»

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«Трактор» добился победы над «Сочи» в выездной встрече ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Авторами заброшенных шайб у челябинцев стали Максим Шабанов, Григорий Дронов, Михаил Котляревский и Бадди Робинсон. У «Сочи» отличился Михал Криштоф.

«Трактор» набрал семь очков, переместившись на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» распологается на 11-й строчке Запада.

В следующем матче «Трактор» примет «Нефтехимик» 19 сентября, а «Сочи» сыграет дома с «Торпедо» 16-го числа.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Шабанов — 4 (Телегин), 19:19 — 0:1. Дронов — 1 (Телегин, Дер-Аргучинцев), 27:53 — 0:2. Котляревский — 3 (мен.), 44:29 — 0:3. Криштоф — 1 (Попов), 54:45 — 1:3. Робинсон — 1 (мен.), 56:54 — 1:4.

Вратари: Иванов — Фукале.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 19 (7+5+7) — 44 (17+14+13).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

14 сентября. Сочи. ДС Большой. 6720 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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