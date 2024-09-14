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Сегодня, 16:00

«Сочи» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ

Трансляция матча «Сочи» — «Трактор» начнется в 16.50
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Александр Кадейкин (ХК «Трактор»).
Фото ХК «Трактор»
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«Сочи» и «Трактор» сыграют в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Основные события матча «Сочи» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире матч можно смотреть на официальном сайте КХЛ. Также игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет доступна по платной подписке.

«Сочи» провел два матча в КХЛ сезона-2024/2025, обыграв «Спартак» (2:1Б) и уступив «Витязю» (4:5). «Трактор» проиграл «Автомобилисту» (2:3) и «Салавату Юлаеву» (1:2Б) и победил «Барыс» (4:1) и СКА (3:0). В сезоне-2023/2024 челябинский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, а южане не попали в плей-офф.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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