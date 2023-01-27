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КХЛ

Сегодня, 21:37

«Витязь» в гостях победил «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Витязь» в гостях победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

В составе подмосковной команды отличились защитник Артем Бородкин и нападающий Владислав Кара.

Голкипер «Витязя» Максим Дорожко сделал третий «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Витязь» набрал 64 очка и занимает шестое место в Западной конференции. «Сочи» проиграл пятый матч подряд и остается на последней строчке во всей лиге (21 очко).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Подольск) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Рассказов — 14 (Бородкин, Старков), 9:30 — 0:1. Кара — 17 (Старков, Головков), 39:22 — 0:2.

Вратари: Бердин (59:20) — Дорожко.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 32 (8+11+13) — 30 (12+7+11).

Судьи: Раводин, Спирин.

27 января. Сочи. ДС Большой.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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