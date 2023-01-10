«Сочи» установил антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд

«Сочи» потерпел домашнее поражение от «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

У хозяев отличились Юрий Александров и Матвей Мичков. В составе гостей шайбы забросили Скотт Уилсон, Владимир Галузин и Иван Ежов.

Сочинцы проиграли 20-й матч подряд, установив антирекорд лиги по количеству поражений подряд. Ранее антирекордная серия принадлежала «Спартаку» — 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.

Последний раз «Сочи» побеждал 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

«Сочи» идет последним в Западной конференции, набрав 18 очков в 48 матчах. «Витязь» — шестой после 49 игр (54 очка).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Уилсон — 13 (Валенцов), 1:34 — 0:1. Александров — 2 (Крощинский, Ярулин), 6:00 — 1:1. Галузин — 7 (Кугрышев, Абросимов), 14:37 — 1:2. Ежов — 3 (Рой, Смолин), 38:58 — 1:3. Мичков — 4 (Попов, Гараев), 59:14 — 2:3.

Вратари: Бердин (58:42 — 59:14, 59:36) — Шикин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (11+8+12) — 42 (21+13+8).

Судьи: Бирин, Юдаков.

10 января. Сочи. ДС Большой.