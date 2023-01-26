«Витязь» нанес «Сочи» четвертое поражение подряд

«Витязь» на выезде обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Голами в составе гостей отметились Тайлер Граовац, Владимир Галузин, Иван Ежов, Артем Бородкин и Владислав Кара.

За сочинский клуб забили Егор Бабенко и Кирилл Петьков.

«Сочи» проиграл четвертый матч подряд и занимает 11-е место на «Западе» (21 очко). «Витязь» находится на шестой строчке (62 очка).

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«Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Подольск) — 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Голы: Бабенко — 4 (Петьков), 2:10 — 1:0. Граовац — 6 (Уилсон, Головков), 7:50 — 1:1. Галузин — 8 (Яремчук, Ежов), 15:05 — 1:2. Ежов — 5 (Галузин, Бородкин), 21:14 — 1:3. Бородкин — 4 (Смолин, Гончаров), 22:35 — 1:4. Кара — 16 (Старков, Бусыгин), 30:38 — 1:5. Петьков — 9 (бол., Косовец, Федоров), 49:14 — 2:5.

Вратари: Бердин (Третьяк, 22:35, Бердин, 43:00) — Шикин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (13+10+13) — 36 (14+15+7).

Судьи: Раводин, Спирин.

26 января. Сочи. ДС Большой. 2433 зрителя.