Видеотрансляция матча КХЛ «Сочи» — «Витязь» начнется в 19.20 мск на Кинопоиске

«Сочи» во дворце спорта «Большой» сыграет с подмосковным «Витязем» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 13 ноября. Встреча пройдет в городе Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Витязь» пройдет в интернет-сервисе «Кинопоиск». Прямой эфир начнется в 19.20 по московскому времени. Посмотреть игру также можно будет на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Сочи» — «Витязь» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Сочинцы с 26 очками занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на 11-й строчке на Западе с 20 баллами.

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