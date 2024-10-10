«Витязь» в овертайме обыграл «Сочи»

«Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Сочи» в овертайме со счетом 3:2.

В составе гостей отличились Дмитрий Бучельников и Дерек Барак, который оформил дубль и забил победный гол. У сочинцев шайбы на счету Кирилла Рассказова и Сергея Попова.

После этого матча «Витязь» с 14 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сочи» с 11 очками — на последней строчке.

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Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Московская область) — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Барак — 8 (Чехович), 3:52 — 0:1. Бучельников — 3 (Барак, Чехович), 11:07 — 0:2. Рассказов — 2 (Тянулин, Чебыкин), 30:17 — 1:2. Попов — 5 (бол., Тянулин, М.С. Федотов), 35:13 — 2:2. Барак — 9 (Чехович), 61:29 — 2:3.

Вратари: Иванов — Шикин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (10+20+6+1) — 24 (10+6+7+1).

Судьи: Морозов, Юдаков.

10 октября. Сочи. ДС Большой.