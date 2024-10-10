«Витязь» в овертайме обыграл «Сочи»

Сегодня, 21:59
«Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Сочи» в овертайме со счетом 3:2.
В составе гостей отличились Дмитрий Бучельников и Дерек Барак, который оформил дубль и забил победный гол. У сочинцев шайбы на счету Кирилла Рассказова и Сергея Попова.
После этого матча «Витязь» с 14 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сочи» с 11 очками — на последней строчке.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Московская область) — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Барак — 8 (Чехович), 3:52 — 0:1. Бучельников — 3 (Барак, Чехович), 11:07 — 0:2. Рассказов — 2 (Тянулин, Чебыкин), 30:17 — 1:2. Попов — 5 (бол., Тянулин, М.С. Федотов), 35:13 — 2:2. Барак — 9 (Чехович), 61:29 — 2:3.
Вратари: Иванов — Шикин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 37 (10+20+6+1) — 24 (10+6+7+1).
Судьи: Морозов, Юдаков.
10 октября. Сочи. ДС Большой.
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|Трактор
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|Автомобилист
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|6
|20
|3
|Сибирь
|14
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|17
|4
|Нефтехимик
|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
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Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|17
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|14
|15
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|14
|14
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Ливо Джош
Салават Юлаев
|10
|14
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Шабанов Максим
Трактор
|13
|14
|И
|П
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Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|14
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
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Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
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Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|14
|11
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Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11