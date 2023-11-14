14 ноября, 22:56
«Витязь» на выезде победил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
Видео лучших моментов матча «Сочи» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Витязь» одержал третью победу подряд и набрал 24 очка. Команда занимает последнее, 11-е, место в турнирной таблице Западной конференции.
«Сочи» потерпел 8-е поражение подряд и с 26 очками расположился на 9-м месте «Запада».
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