«Сочи» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Сочи» —3:2 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

В составе гостей отличились Дмитрий Бучельников и Дерек Барак, который оформил дубль и забил победный гол. У сочинцев шайбы на счету Кирилла Рассказова и Сергея Попова.