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КХЛ

Сегодня, 16:20

«Сочи» заинтересован в продлении контракта с вратарем Бердиным

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Сочи» Алексей Бадюков в интервью «СЭ» рассказал, что клуб заинтересован продлить соглашение с голкипером Михаилом Бердиным.

— Михаил Бердин останется в команде на следующий сезон?

— У Михаила заканчивается контракт. Ведем переговоры, права у нас.

— Вы заинтересованы в Бердине?

— Безусловно.

В этом сезоне 24-летний хоккеист провел 19 матчей в КХЛ. Сегодня, 27 февраля, он был признан лучшим вратарем впервые в карьере, одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 126 бросков (42 в среднем за игру), из которых он отразил 94,44 процента.

Полностью интервью Бадюкава «СЭ» читайте здесь

ХК Сочи
Михаил Бердин
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