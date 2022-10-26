«Сочи» заключил пробный контракт с защитником Демидовым

«Сочи» заключил пробный контракт с нападающим Николаем Демидовым, сообщает пресс-служба клуба.

Согласно регламенту КХЛ хоккеист на пробном контракте может провести в чемпионате три матча.

Отметим, что 4 октября «Северсталь» расторгла контракты с 26-летним защитником. В текущем сезоне КХЛ Демидов провел 7 матчей и набрал 1 (0+1) очко при полезности «+1».

В КХЛ хоккеист также выступал за «Спартак», «Сибирь», «Торпедо» и провел в общей сложности 195 матчей, в которых набрал 51 (17+34) очко.