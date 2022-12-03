«Сочи» ждут санкции за то, что клуб вовремя не отпустил хоккеистов на Кубок вызова МХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов отметил, что «Сочи» должен будет заплатить штраф за несвоевременный приезд двух хоккеистов системы клуба на Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

В составе сборной Запада на Кубке вызова сыграли нападающий Дмитрий Уткин и вратарь Артемий Плешков, которые в чемпионате МХЛ выступают за ступинский «Капитан», находящийся в системе «Сочи». В пятницу, 2 декабря, оба хоккеиста приняли участие в матче «Сочи» с минским «Динамо» (1:2) в КХЛ.

«Плешков и Уткин прилетели сегодня практически перед игрой. У нас есть регламент, есть определенные санкции. Это официальное мероприятие лиги, все должны под это подстраиваться. Мы специально делаем паузу для того, чтобы ребята могли провести тренировочный процесс — хотя бы одну тренировку, но она что-то дает тренерскому штабу и в плане медийности. У нас здесь и интервью, и видеосъемки ребят, поэтому санкции будут применены согласно регламенту», — сказал Гуськов ТАСС.