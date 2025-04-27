Сопин — о ситуации с Маклаудом: «Все очень сложно, никто никаких гарантий не дает»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию с нападающим Майклом Маклаудом.

«Маклауд за то короткое время, что он находился в Омске, стал своим парнем, его очень полюбили в команде, тренерский штаб и болельщики. Мы следим, переживаем, консультируемся с юристами в Северной Америке, на самом деле, пока нет понимания, как может развернуться ситуация.

Мы ежедневно обновляем информацию, следим за судебным заседанием, сегодня вот поменялся состав присяжных. Все очень сложно, никто никаких гарантий не дает, но мы надеемся на лучшее: что судебный процесс закончится, и в следующем сезоне мы увидим Маклауда в нашей команде. Права закреплены за «Авангардом», в КХЛ он будет с нами, если у него не появится каких-то вариантов в НХЛ при положительном решении суда. Мы остаемся с ним на связи, поддерживаем и ждем обратно», — приводит слова Сопин клубная пресс-служба.

В феврале 2024 года полиция Лондона (штат Онтарио) предъявила пятерым канадским хоккеистам Маклауду, Диллону Дюбе, Кэлу Футу, Картеру Харту и Алексу Форментону обвинения в сексуальном насилии после победы на молодежном чемпионате мира-2018.

Маклауд покинул расположение «Авангарда» после третьего матча серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом», чтобы присутствовать на судебном заседании.

27-летний Маклауд выступает за «Авангард» с 2024 года. Ранее он играл за «Барыс» и клуб НХЛ «Нью-Джерси».