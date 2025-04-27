Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:06

Сопин — о ситуации с Маклаудом: «Все очень сложно, никто никаких гарантий не дает»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию с нападающим Майклом Маклаудом.

«Маклауд за то короткое время, что он находился в Омске, стал своим парнем, его очень полюбили в команде, тренерский штаб и болельщики. Мы следим, переживаем, консультируемся с юристами в Северной Америке, на самом деле, пока нет понимания, как может развернуться ситуация.

Мы ежедневно обновляем информацию, следим за судебным заседанием, сегодня вот поменялся состав присяжных. Все очень сложно, никто никаких гарантий не дает, но мы надеемся на лучшее: что судебный процесс закончится, и в следующем сезоне мы увидим Маклауда в нашей команде. Права закреплены за «Авангардом», в КХЛ он будет с нами, если у него не появится каких-то вариантов в НХЛ при положительном решении суда. Мы остаемся с ним на связи, поддерживаем и ждем обратно», — приводит слова Сопин клубная пресс-служба.

В феврале 2024 года полиция Лондона (штат Онтарио) предъявила пятерым канадским хоккеистам Маклауду, Диллону Дюбе, Кэлу Футу, Картеру Харту и Алексу Форментону обвинения в сексуальном насилии после победы на молодежном чемпионате мира-2018.

Маклауд покинул расположение «Авангарда» после третьего матча серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом», чтобы присутствовать на судебном заседании.

27-летний Маклауд выступает за «Авангард» с 2024 года. Ранее он играл за «Барыс» и клуб НХЛ «Нью-Джерси».

Источник: ХК «Авангард»
Алексей Сопин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Читайте также
ВС признал недействительным оформленный мошенниками через приложение кредит
Во Франции сообщили о признании России владельцем церкви и кладбища в Ницце
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя