Сопин рассказал о задачах московского «Динамо» на сезон в КХЛ

Сегодня, 08:07
Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин поделился информацией о целях команды на текущий сезон.
«Задачи у нас банальные — побеждать в каждом матче. Если говорить о регулярном чемпионате, то конкретной цели не ставим. Хотим занять как можно более высокое место, чтобы получить преимущество перед плей-офф. А дальше уже побеждать там. Определенных задач не обозначаем, хотелось бы выигрывать как можно больше», — цитирует Сопина «ВсеПроСпорт».
После 23 игр в рамках FONBET чемпионата КХЛ команда из Москвы имеет на своем счету 29 очков и находится на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции.