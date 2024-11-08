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Сегодня, 08:07

Сопин рассказал о задачах московского «Динамо» на сезон в КХЛ

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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин поделился информацией о целях команды на текущий сезон.

«Задачи у нас банальные — побеждать в каждом матче. Если говорить о регулярном чемпионате, то конкретной цели не ставим. Хотим занять как можно более высокое место, чтобы получить преимущество перед плей-офф. А дальше уже побеждать там. Определенных задач не обозначаем, хотелось бы выигрывать как можно больше», — цитирует Сопина «ВсеПроСпорт».

После 23 игр в рамках FONBET чемпионата КХЛ команда из Москвы имеет на своем счету 29 очков и находится на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2024/11/07/sopin-dinamo-hochet-byt-povyshe-v-reguljarke-radi-preimushhestva-v-plej-off
Алексей Сопин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)

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