Сопин: «Рябкина все ждали в КХЛ. Возможно, ему мешает то, что о нем пишут и говорят»

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился мнением относительно выступлений нападающего Ивана Рябкина в текущем сезоне МХЛ.

— Такое бывает, причем достаточно часто. Я бы не назвал это синдромом второгодника. Может быть, от Ивана сейчас слишком завышенные ожидания... Возможно, ему мешает то, что о нем все пишут и говорят. Люди ведь ждали его в КХЛ.

Мы пытаемся найти варианты, которые позволят Рябкину вернуться на свой высокий уровень игры. Разговариваем с ним, пытаемся что-то менять через тренировочный процесс. Он молодой парень, и в его спадах нет ничего страшного. Уверен, что он наберет свою оптимальную форму.

17-летний Рябкин является воспитанником бело-голубых. На его счету 2 матча в нынешнем сезоне КХЛ без набранных очков. В текущем розыгрыше МХЛ форвард провел 9 матчей и сделал 8 результативных передач.